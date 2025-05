Putin besucht Grenzregion Kursk

Kursk. Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach russischen Angaben in die über Monate von ukrainischen Truppen teils besetzte russische Grenzregion Kursk gereist. Während eines Arbeitsbesuchs in der Kraftwerksstadt Kurtschatow traf er am Dienstag abend den Gouverneur des Gebiets, Alexander Chinschtejn. Er sicherte demnach weitere Unterstützung für die Reparatur von Häusern zu. Außerdem besuchte der Präsident das im Bau befindliche Kursker AKW 2. Die ukrainische Armee war im vergangenen Sommer auf das Gebiet Kursk vorgestoßen und hatte mehrere Monate lang einen kleinen Teil davon besetzt gehalten. Ende April erklärte das russische Militär, die Region stehe wieder unter seiner vollständigen Kontrolle. Kiew wies das damals zurück. (dpa/jW)