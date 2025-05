Ein Toter nach Angriff Israels im Libanon

Beirut. Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Libanon ist am Mittwoch ein Mensch getötet worden. Der tödliche Angriff auf ein Auto im Bezirk Tyros sei durch eine »feindliche israelische Drohne« verübt worden, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium. Es war der dritte Tag in Folge, an dem Israel Ziele im Libanon angriff. Dabei wurden nach eigenen Angaben zwei Mitglieder der Hisbollah getötet. Trotz der im November beschlossenen Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah greifen die israelischen Streitkräfte immer wieder den Libanon an. (AFP/jW)