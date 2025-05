Schulkinder in Pakistan bei Attentat getötet

Islamabad. Im Südwesten Pakistans sind bei einem Attentat am Dienstag morgen mehrere Kinder und Erwachsene in einem Schulbus getötet worden. Das Fahrzeug soll in Belutschistan auf dem Weg zur Schule gewesen sein, als es von einer Bombenexplosion getroffen wurde, sagte ein Beamter der dpa. Die Separatistengruppe Balochistan Liberation Army (BLA) reklamierte eine Attacke auf einen Bus für sich, sprach jedoch davon, dass das Fahrzeug Soldaten befördert habe. Das Militär bezichtigte in einer Mitteilung den Erzrivalen Indien, in den Vorfall verwickelt zu sein. Die beiden Atommächte hatten erst kürzlich eine Waffenruhe vereinbart. (dpa/jW)