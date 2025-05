Israelischer Angriff auf Diplomaten in Westbank

Dschenin. Israelische Soldaten haben am Mittwoch im Westjordanland Schüsse in Richtung einer Gruppe von Diplomaten abgefeuert. Es habe sich um »Warnschüsse« gehandelt, weil die Diplomaten von der vorgesehenen Route »abgewichen« seien, erklärte die israelische Armee. Sie bedauere »die entstandenen Unannehmlichkeiten«. Vertreter Italiens, Spaniens und Belgiens waren Teil der zwanzigköpfigen Diplomatengruppe. Spaniens Außenministerium verurteilte den Beschuss der Diplomaten: »Wir stehen in Kontakt mit anderen betroffenen Ländern, um eine gemeinsame Antwort auf das Geschehene zu geben, das wir aufs schärfste verurteilen«, teilte das Ministerium der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Palästinensische Nationalbehörde veröffentlichte ein Video, das zwei Soldaten zeigt, die mit Gewehren auf eine Menschengruppe zielen. (AFP/jW)