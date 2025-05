Hoher Überschuss im Geschäft mit USA

Wiesbaden. Kraftfahrzeuge und Kfz-Teile, Maschinen und Elektrotechnik: Deutsche Firmen haben im ersten Quartal, wie auch in den letzten drei Jahrzehnten, Waren mit deutlich mehr Wert in die USA geliefert als umgekehrt. Um fast 75 Prozent überstiegen die Exporte in die Vereinigten Staaten die Importe von dort im Zeitraum Januar bis einschließlich März 2025, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. US-Präsident Donald Trump wirft den Europäern vor, die USA »abzuzocken« und will mit höheren Zöllen auf Einfuhren mehr Gleichgewicht im Welthandel erzwingen. (dpa/jW)