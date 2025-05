Israel bombardiert zwei Krankenhäuser in Gaza

Jehad Alshraf/AP Photo Trauernde tragen am Dienstag den Leichnam des bei dem israelischen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus getöteten Journalisten Hassan Eslaiah (Chan Junis, 13.5.2025)

Tel Aviv/Gaza. Zum zweiten Mal innerhalb eines Tages hat die israelische Armee am Dienstag ein Krankenhaus in Chan Junis im südlichen Gazastreifen bombardiert. Es habe sich um einen »präzisen Angriff auf Hamas-Terroristen in einem Kommando- und Kontrollzentrum« gehandelt, hieß es seitens der Armee. Dieses befinde sich in einer unterirdischen Struktur unter dem Europäischen Krankenhaus in Chan Junis. Gleichlautende Behauptungen zu zahlreichen früheren Angriffen auf Krankhäuser und zivile Einrichtungen konnten nicht bewiesen werden oder wurden als unwahr widerlegt.

Der Angriff der von NATO-Staaten mit Munition versorgten israelischen Luftwaffe soll die Ermordung von Mohammed Sinwar zum Ziel gehabt haben, wie die Jerusalem Post unter Verweis auf nicht genannte Quellen online berichtete. Er sei der jüngere Bruder des vom israelischen Militär getöteten Hamas-Chefs Jihia al-Sinwar und gelte als entscheidender Akteur innerhalb des bewaffneten Arms der in Gaza regierenden islamistischen Partei.

Erst in der Nacht zuvor hatte die Armee das Nasser-Krankenhaus in Chan Junis angegriffen und ebenfalls von einem Angriff auf Hamas-»Terroristen« gesprochen. Palästinensischen Angaben zufolge überlebten drei Menschen die Attacke nicht. Unter den Getöteten ist der palästinensische Journalist Hassan Eslaiah (andere Schreibweisen: Aslieh/Aslih), wie dpa berichtete. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa sprach von einem »gezielten Angriff« auf Eslaiah, der wegen Verletzungen in der Klinik behandelt worden sei. Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) verurteilte den Angriff auf die Nasser-Klinik als inakzeptabel. (dpa/jW)