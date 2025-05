Jemen: Warnung an Israel wegen Gazakriegs

Sanaa. Die weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah (»Huthis«) haben in der Nacht auf Montag vor schon bald bevorstehenden neuen Angriffen auf den Flughafen von Tel Aviv und andere Ziele in Israel gewarnt. Entsprechend würden Fluggesellschaften und Reisende aufgefordert, den Ben-Gurion-Airport sofort zu räumen. Zur Begründung nannte die Organisation die Ausweitung von Israels Offensive in Gaza und jüngste Bombardierungen Israels im Jemen. (dpa/jW)