EU strebt Militärbündnis mit Australien an

Rom. Die EU will ihre militärische Zusammenarbeit mit Australien ausweiten. »Wir würden uns sehr freuen, eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft zu entwickeln«, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Treffen mit dem australischen Regierungschef Anthony Albanese am Sonntag in Rom, wie aus einem online veröffentlichten Video hervorgeht. Australien sei ein strategischer Partner der EU, betonte demnach von der Leyen. Albanese unterstrich, dass man »gemeinsam hinter der Ukrai­ne« stehe. Zuletzt hatte die EU bereits entsprechende Abkommen mit Japan und Südkorea abgeschlossen. (AFP/jW)