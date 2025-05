Mehr als 50 Jahre nachdem das Foto »Napalm Girl« aufgenommen wurde, wird heftig darüber diskutiert: Die Organisatoren des Wettbewerbs World Press Photo haben ernsthafte Zweifel an der Urheberschaft des ikonischen Fotos aus dem Vietnamkrieg. Bis zur eindeutigen Klärung werde der Name des Fotografen nicht mehr genannt. Die Aufnahme von 1972 zeigt ein neunjähriges Mädchen, Phan Thi Kim Phuc, das nackt und schreiend nach einem Napalmangriff flieht; es läuft direkt auf den Fotografen zu. 1973 wurde es als »Welt-Presse-Foto des Jahres« ausgezeichnet. Bisher galt der damals 21 Jahre alte Nick Út als Fotograf, er hatte für die Nachrichtenagentur AP gearbeitet und war anschließend mit dem verletzten Mädchen ins Krankenhaus in Saigon gefahren. Dort wurde sie monatelang behandelt. Doch in einem Dokumentarfilm waren Anfang des Jahres erstmals Zweifel geäußert worden: Wahrscheinlicher ist demnach, dass ein freier Mitarbeiter von AP, damals Fahrer für NBC, das Foto gemacht hat: Nguyen Thành Nghe. Er soll 20 Dollar dafür bekommen haben. Auch ein weiterer Fotograf kommt in Frage. AP hatte die Urheberschaft ebenfalls untersucht und bestätigt, dass man berechtigte Zweifel habe. Doch gebe es zu wenige Beweise, um Út die Urheberschaft zu entziehen. (dpa/jW)