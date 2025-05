Heinrich Hopfmueller/jW-Fotowettbewerb

Wasser ist Leben. Das klingt profan, selbstverständlich. Gerade aber diese Selbstverständlichkeit wird heute mehr und mehr in Frage gestellt. Wasser ist eine endliche Ressource, die dem reichen Norden in größerer Menge zur Verfügung steht als dem globalen Süden. Immer mehr Länder und Regionen auf der Erde sind von Dürren bedroht. Auch hier zeigen sich die Folgen des globalen Klimawandels. Mit dem Foto oben hatte unser Leser Heinrich Hopfmüller am Fotowettbewerb des Jahres 2024 teilgenommen. Der Beitrag zum Thema »Meine Familie – meine Community« trug den Titel »Wie geht es weiter?« Bei dem hier abgebildeten Wattenmeer wissen wir, das Wasser wird mit der Flut wiederkommen. Aber die Frage, wie es weitergeht, bleibt. Wir haben mit dem Thema »Wasser« bewusst ein breites Interpretationsfeld eröffnet und fragen, was fällt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zum Thema »Wasser« ein? Das können ganz spielerische Annäherungen sein, oder Sie nehmen sich des Sujets aus fototechnischer Sicht an. Lassen Sie sich inspirieren, inspirieren Sie uns! (mis)