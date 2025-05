Wahlen in Polen, Portugal und Rumänien

Berlin. Diesen Sonntag wird in drei EU-Ländern gewählt. In Polen und Rumänien geht es um das Präsidentenamt. In Rumänien hatte der extrem rechte Kandidat George Simion schon den ersten Wahlgang am 4. Mai gewonnen. Er geht als Favorit in die zweite Runde, in der er dem liberalen Bukarester Bürgermeister Nicușor Dan gegenübersteht. Eine erste Abstimmung im November 2024 war nach dem unerwarteten Sieg des unabhängigen, ebenfalls als rechts geltenden Kandidaten Călin Georgescu annulliert worden. Auch in Polen steht ein neuer Staatschef zur Wahl. Dort gelten in der ersten Runde am Sonntag die Vertreter der regierenden Bürgerplattform und der rechten PiS-Partei als aussichtsreichste Kandidaten. In Portugal wiederum finden vorgezogene Parlamentswahlen statt. (jW)