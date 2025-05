Hackergruppe greift Rüstungsfirmen an

Bratislava. Eine russische Hackergruppe soll Rüstungsfirmen, die Waffen an die Ukraine liefern angegriffen haben. Das geht aus einer aktuellen Studie des slowakischen Sicherheitsunternehmens Eset aus Bratislava hervor. Danach hätten sich die Attacken vor allem gegen Hersteller sowjetischer Waffentechnik in Bulgarien, Rumänien und der Ukraine gerichtet, betroffen waren aber auch Rüstungsbetriebe in Afrika und Südamerika. »Viele Firmen betreiben veraltete Webmail-Server«, sagte Eset-Forscher Matthieu Faou am Donnerstag. (dpa/jW)