Erneuerbare senken CO2-Ausstoß Chinas

Beijing. In China hat der Ausbau der erneuerbaren Energieträger zu einem Rückgang der CO2-Emissionen im ersten Quartal dieses Jahres geführt. Der Ausstoß sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,6 Prozent, wie Lauri Myllyvirta vom Forschungszentrum für Energie und saubere Luft (Crea) aus Finnland am Donnerstag mitteilte. Es sei das erste Mal, »dass ein solcher Rückgang hauptsächlich auf das Wachstum der sauberen Stromerzeugung zurückzuführen ist«. Chinas installierte Leistung an Wind- und Solaranlagen ist doppelt so hoch wie die aller anderen Länder zusammen. (AFP/jW)