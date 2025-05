Mauretanien: Lange Haft für Expräsidenten

Nuakschott. Ein Berufungsgericht hat Mauretaniens ehemaligen Präsidenten Mohammed Ould Abdelaziz am Mittwoch zu 15 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von drei Millionen US-Dollar verurteilt. Das berichtete der Sender Africa News am Donnerstag. Mit dem Urteil erhöht sich eine 2023 verhängte fünfjährige Haftstrafe für Abdelaziz. Der ehemalige General, der durch Putsche an die Macht kam, bevor er von 2009 bis 2019 Präsident war, wurde der Geldwäsche und Selbstbereicherung für schuldig befunden. (jW)