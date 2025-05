Frankreich: Linke verlangt Rücktritt Bayrous

Paris. Nach einer Anhörung des französischen Regierungschefs François Bayrou zu sexualisierter Gewalt an einer katholischen Schule hat die linke Oppositionspartei La France insoumise (LFI) seinen Rücktritt gefordert. »Kann man einen Premier akzeptieren, der vor Abgeordneten lügt?« schrieb LFI-Chef Manuel Bompard am Donnerstag auf X. Bayrou hatte am Vortag vor einem Untersuchungsausschuss versichert, in früheren Ämtern nichts von den Vorgängen an der Schule gewusst zu haben. Dem widersprechen Aussagen von Zeugen. So soll er sich selbst 1998 über Ermittlungen in dem Skandal informiert haben. (AFP/jW)