Den Haag: Strafgericht von USA lahmgelegt

Den Haag. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, hat keinen Zugriff mehr auf seine E-Mails. Auch seine Bankkonten sind eingefroren. Zudem müssen US-Mitarbeiter des Haager Gerichts bei Rückkehr in die USA mit einer Verhaftung rechnen. Das ergab eine Recherche der Agentur AP, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Grund für diese und weitere Schikanen sind die Sanktionen, die US-Präsident Donald Trump im Februar über Khan verhängte, da dieser wegen Kriegsverbrechen in Gaza internationale Haftbefehle unter anderem gegen Israels Premier Benjamin Netanjahu ausstellen ließ. (jW)