USA zuversichtlich über Abkommen mit Iran

Dubai. Die USA stehen Präsident Donald Trump zufolge kurz vor einem neuen Atomabkommen mit Iran. Teheran habe den US-Bedingungen »mehr oder weniger« zugestimmt, sagte Trump am Donnerstag auf seiner Nahostreise in Katar. »Wir befinden uns in sehr ernsthaften Verhandlungen mit dem Iran über einen langfristigen Frieden.« Diesen Freitag finden in Istanbul weitere Gespräche zwischen dem Iran und Vertretern Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands über das Atomprogramm der Islamischen Republik statt. Trump hatte in seiner ersten Amtszeit einen bestehenden Nuklearvertrag mit Iran gekündigt. (Reuters/jW)