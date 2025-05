US-Präsident will Gaza »einnehmen«

Washington. Inmitten einer Ausweitung der israelischen Angriffe auf die Menschen im Gazastreifen hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Katar seine Absicht erklärt, den Küstenstreifen »einzunehmen« und in eine »Freiheitszone« zu verwandeln. Am selben Tag wurden in Gaza mindestens 82 Menschen bei israelischen Angriffen getötet. Anfang der Woche hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu angekündigt, in den kommenden Tagen »mit voller Kraft« im Gazastreifen vorzugehen. Seit Anfang März hungert sein Land die dortigen Menschen durch eine Blockade jeglicher Lieferung humanitärer Güter aus. Im Zuge der Konfrontation von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wegen der Mittäterschaft seiner Regierung beim Völkermord in Gaza ist am Mittwoch Ben Cohen, Mitbegründer der Eiscrememarke Ben & Jerry’s, verhaftet worden. Dies berichtete Anadolu einen Tag später. (AFP/jW)