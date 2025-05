USA: Blogger bei Einreise gestoppt

Washington. Der Videoblogger Hasan Piker ist nach eigenen Angaben bei der Einreise in die USA ins Visier des Grenzschutzes geraten, wie dpa am Mittwoch mitteilte. In einem Livestream habe der 33jährige schon am Montag berichtet, dass ein Beamter ihn nach der Rückreise aus Frankreich am Flughafen in Chicago in einem Hinterzimmer befragt habe. Piker, bekannt als Hasan Abi, ist US-Bürger, stammt aber aus einer türkischen Familie. Er zählt zu den bekanntesten linken Onlinestimmen in den USA und kritisiert unter anderem deren Nahostpolitik. (dpa/jW)