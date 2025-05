Philippinen: Duterte triumphiert bei Wahl

Manila. Vorläufige Ergebnisse der philippinischen Halbzeitwahlen am Montag zeigen, dass Verbündete von Präsident Ferdinand Marcos Jr. offenbar deutlich schlechter als erwartet abgeschnitten haben. Das berichtete die Agentur Xinhua am Mittwoch. So konnten sie lediglich sechs von zwölf umkämpften Senatssitzen erringen. Das Lager des ehemaligen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte habe dagegen kurz davor gestanden, fünf Senatssitze zu erringen. Vor allem gelang es Duterte, das Bürgermeisteramt in der Stadt Davao zurückzuerlangen – obwohl er sich im Gewahrsam des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag befindet. (Xinhua/jW)