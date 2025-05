Indien: Pakistan übergibt Gefangenen

Neu-Delhi. Pakistan hat nach indischen Behördenangaben einen zu Beginn des jüngsten Konflikts um die Region Kaschmir gefangengenommenen Grenzschützer wieder freigelassen. Er sei am Mittwoch vormittag am Grenzübergang Attari-Wagha im Punjab der indischen Armee übergeben worden. Demnach war er am 23. April von pakistanischen Patrouillen gefangengenommen worden, nachdem er die Grenze bei Ferozepur versehentlich überquert habe. Am Dienstag hatten Indien und Pakistan jeweils einen Diplomaten der Gegenseite wegen Spionagevorwürfen ausgewiesen. (AFP/Xinhua/jW)