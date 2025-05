EU-Kommission für Beitritt Albaniens

Tirana. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Albaniens Regierungschef Edi Rama am Dienstag auf X zu seiner Wiederwahl gratuliert. »Albanien gehört in die EU«, schrieb von der Leyen. Unter Rama habe das Land »große Fortschritte auf dem Weg in unsere Union gemacht«. Auch EU-Ratspräsident António Costa gratulierte Rama am Dienstag zum Wahlsieg. Dessen Sozialdemokraten hatten bei der Parlamentswahl am Sonntag mit mehr als 52 Prozent der Stimmen einen deutlichen Sieg eingefahren. (AFP/jW)