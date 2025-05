Schwedischer Diplomat wieder frei

Stockholm. Schwedens Staatsanwalt für nationale Sicherheit, Per Lindqvist, hat am Mittwoch erklärt, dass ein vor wenigen Tagen festgenommener Diplomat wieder aus der Untersuchungshaft entlassen worden sei. Es gebe »keine Gründe mehr«, ihn weiter festzuhalten. Hintergrund ist, dass der am 8. Mai neuernannte Nationale Sicherheitsberater Tobias Thyberg schon am darauffolgenden Tag seinen Hut nahm, nachdem der Presse verfängliche Fotos von ihm zugeschickt worden waren. Der nun wieder freigelassene Diplomat war anscheinend im Zusammenhang mit der Affäre der Spionage verdächtigt worden. (AFP/jW)