Protest gegen Übernahme durch Unicredit

Berlin. Beschäftigte der Commerzbank stellen sich gegen eine mögliche Übernahme durch die italienische Unicredit. Vor dem »Rheinmain Congresscenter« in Wiesbaden sei am Donnerstag eine Protestaktion von Betriebsräten der Commerzbank und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geplant. Die Übernahme »würde zu einem Kahlschlag bei den Arbeitsplätzen in Deutschland führen«, sowohl bei der Commerzbank als auch bei der Unicredit-Tochter Hypovereinsbank, erklärte Verdi am Mittwoch. Auch die Bundesregierung, die seit der staatlichen Rettung der Bank in der Krise 2008 noch Anteile besitzt, hat sich gegen eine Übernahme ausgesprochen. (AFP/jW)