Mützenich nicht Ausschussvorsitzender

Berlin. Der ehemalige SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich wird nicht Chef des Auswärtigen Ausschusses. Mützenich war zuletzt für das Amt im Gespräch, erklärte am Mittwoch aber gegenüber dem Stern, dass er es nicht übernehmen werde. Die Union, die auch den Außenminister stellt, hat dem Vernehmen nach auf den Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses bestanden. Es ist allerdings nicht üblich, dass der zuständige Fachausschuss an dieselbe Partei fällt wie das Ministerium. Am Mittwoch nachmittag hieß es, dass der nach der Bundestagswahl zunächst als neuer Außenminister gehandelte ehemalige CDU-Chef Armin Laschet den Ausschussvorsitz übernehme.