3.000 Bundespolizisten zusätzlich an Grenzen

Berlin. Für die verstärkten Kontrollen an den deutschen Grenzen sind nach Angaben von Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) rund 3.000 zusätzliche Kräfte der Bundespolizei abgestellt worden. Frei sprach am Mittwoch von einer politischen »Schwerpunktsetzung«. Kritik an den verschärften Grenzkontrollen war von polizeilichen Berufsverbänden unter anderem deshalb geübt worden, weil dadurch weniger Beamte etwa an Bahnhöfen und Flughäfen verfügbar seien. Frei sprach von einer »massiven Herausforderung« für die Bundespolizei. (AFP/jW)