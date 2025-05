UNICEF-Bericht: Kinder in BRD unzufriedener

Köln. In Deutschland und anderen Ländern haben sich die Voraussetzungen für das Aufwachsen von Kindern laut einem UNICEF-Bericht in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert. Wie das UN-Kinderhilfswerk am Mittwoch mitteilte, nahmen in der BRD vor allem die schulischen Leistungen und die Lebenszufriedenheit von Kindern und Jugendlichen weiter ab. Das UNICEF-Institut Innocenti hat Daten aus den Jahren 2018 und 2022 ausgewertet. Gaben 2018 drei Viertel der Jugendlichen an, zufrieden zu sein, waren es 2022 nur noch 68 Prozent. Im internationalen Vergleich ist Deutschland von Platz 14 auf Platz 25 abgerutscht. (AFP/jW)