Trump: Katar bestellt 160 Boeing-Maschinen

Doha. Die Fluggesellschaft Qatar Airways hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump 160 Flugzeuge im Wert von 200 Milliarden US-Dollar beim US-Flugzeugbauer Boeing bestellt. Es sei »die größte Bestellung in der Geschichte von Boeing«, sagte Trump am Mittwoch bei seinem Besuch in Katar. Trump besucht aktuell die Golfregion. Die USA hatten im Vorfeld bereits Abkommen in Bereichen wie Luftfahrt, Verteidigung, Energie und künstliche Intelligenz angekündigt. In Katar unterzeichnete der US-Präsident am Mittwoch an der Seite des Emirs von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, mehrere Verträge. An Trumps anderer Seite saß Boeing-Chef Kelly Ortberg. Vor der Reise hatte sich Trump gegen Kritik verteidigen müssen, weil er sich einen Luxusjet aus Katar schenken lassen und als Präsidentenmaschine nutzen will. Einen Interessenkonflikt sieht das Weiße Haus nicht. (AFP/jW)