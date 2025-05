Iran bestätigt Atomgespräch am Freitag

Teheran. Iran wird am Freitag in Istanbul mit Vertretern Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands über das Atomprogramm der Islamischen Republik beraten. Außenminister Abbas Araghtschi bestätigte am Mittwoch einen Reuters-Bericht über die Gespräche und teilte mit, sein Stellvertreter werde teilnehmen. Auch aus französischen Diplomatenkreisen vernahm AFP eine Bestätigung des Treffens. Ein für den 2. Mai geplantes Gespräch war zuvor verschoben worden. Ziel der Gespräche ist es Insidern zufolge, den Dialog aufrechtzuerhalten und zu erörtern, wie ein neues Atomabkommen zwischen dem Iran und den USA aussehen könnte. Die vierte Runde der Gespräche zwischen dem Iran und den USA am 11. Mai bezeichnete Araghtschi als »schwierig«. Er hoffe, dass die US-Seite mit »realistischeren Positionen« zu den Verhandlungen zurückkehre. (Reuters/AFP/jW)