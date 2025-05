USA: Katarischer Luxusflieger für Trump

Washington. US-Präsident Donald Trump könnte US-Medien zufolge ein luxuriöses Flugzeug vom Typ Boeing von der Familie des Emirs von Katar als Geschenk annehmen. Der Flieger solle zur Präsidentenmaschine Air Force One aufgerüstet und nach Trumps Ausscheiden aus dem Amt an seine Präsidentenstiftung gespendet werden, berichteten mehrere US-Medien am Wochenende. Der US-Präsident will von Dienstag bis Donnerstag nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. Das geplante »Geschenk« könnte während Trumps Aufenthalt in Katar verkündet werden. (dpa/jW)