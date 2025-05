Nigeria: Bewaffnete töten 23 Menschen

Abuja. In der Nacht zu Sonnabend haben bewaffnete Angreifer mindestens 23 Menschen in vier verschiedenen Dörfern im zentralen nigerianischen Bundesstaat Benue getötet. Dies teilte ein Vertreter des Roten Kreuzes am Sonntag mit. Im Zentrum Nigerias kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Hirten und Bauern. Im April waren bei ähnlichen Angriffen in Ukum und Logo mehr als 50 Menschen getötet worden. Anfang April waren bei zwei Angriffen im Nachbarstaat Plateau mehr als 100 Menschen getötet worden. (AFP/jW)