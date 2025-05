Frankreich: Koksvorwurf zurückgewiesen

Paris. Frankreich hat Gerüchte über ein Kokaintütchen von Staatschef Emmanuel Macron im Zug auf dem Weg nach Kiew am Montag zurückgewiesen. »Dies ist ein Taschentuch. Um sich zu schnäuzen«, schrieb der Élysée-Palast auf X. Macron war am Freitag abend gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und dem britischen Premier Keir Starmer in die Ukraine gereist. Im Netz kursierte danach ein Video, auf dem zu sehen sein soll, wie Macron eine Tüte mit Kokain vom Tisch nimmt. Merz soll demnach seinerseits einen Löffel zum Konsum von Kokain versteckt haben.(dpa/jW)