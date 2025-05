Jemen: Israel bombardiert Hodeida

Sanaa. Israel hat am Sonntag abend die jemenitische Stadt Hodeida angegriffen, wie das von den Ansarollah (»Huthis«) geführte Innenministerium am selben Tag mitteilte. Zuvor hatte das israelische Militär Bewohner der jemenitischen Hafenstädte Ras Isa, Hodeida und Salif zur Evakuierung aufgefordert. Armeesprecher Avichay Adraee begründete das damit, dass die Häfen von der »proiranischen Huthi-Miliz« genutzt würden. Die Ansarollah hatten am Freitag erneut den Flughafen von Tel Aviv mit einer Rakete beschossen. Nach einem Angriff eine Woche zuvor hatte Israel darauf den Flughafen in Sanaa in Schutt und Asche gelegt. (Reuters/AFP/jW)