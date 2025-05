92 Geflüchtete aus Ärmelkanal gerettet

Calais. Französische Seenothelfer haben am Sonntag und Montag 192 Asylsuchende aus dem Ärmelkanal gerettet, die bei der versuchten Überfahrt nach Großbritannien Schiffbruch erlitten hatten. Ein Mensch konnte nur noch tot geborgen werden, und mehrere wurden verletzt, teilte die französische Meerespräfektur mit. Insgesamt gerieten demnach vor der nordfranzösischen Küste am Sonntag und in der Nacht zum Montag vier überladene Flüchtlingsboote in Seenot. Weitere Flüchtende lehnten die Hilfe der französischen Rettungsschiffe ab und setzten die Fahrt mit ihren angeschlagenen Booten Richtung Großbritannien fort, wie es hieß. (dpa/jW)