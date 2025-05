Militärchefs von Indien und Pakistan sprechen

Neu-Delhi. Die Militärchefs von Indien und Pakistan werden indischen Angaben vom Montag zufolge die nächsten Schritte für die beiden Atommächte besprechen. Nach der am Sonnabend vereinbarten Waffenruhe sei an der Grenze wieder Ruhe eingekehrt, teilte Indien gleichentags mit. Auch die Aktienmärkte haben sich in beiden Ländern wieder erholt. Pakistan setzte den Börsenhandel am selben Tag für eine Stunde aus, nachdem der heimische Leitindex um fast neun Prozent gestiegen war. Nach einem Anschlag im indischen Teil Kaschmirs am 22. April hatten sich Indien und Pakistan tagelang gegenseitig angegriffen. (Reuters/jW)