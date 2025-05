Brandenburger VS-Chef geschasst

Potsdam. Mit sofortiger Wirkung wurde der Leiter der Brandenburger Verfassungsschutzabteilung, Jörg Müller, am Dienstag von der Führung der Dienstgeschäfte entbunden. Das berichtete der RBB. Das notwendige Vertrauen für eine gemeinsame weitere Zusammenarbeit sei nicht mehr gegeben, erklärte Müllers Dienstherrin, Innenministerin Katrin Lange (SPD), in Potsdam. Müller soll in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Die Leitung der Verfassungsschutzabteilung wird im Juli neu besetzt werden, heißt es. Bis dahin wird die Abteilung vom stellvertretenden Leiter, Axel Heidrich, geführt. (jW)