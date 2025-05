Ford: Milliardenkosten durch Trump-Zölle

Dearborn. Der US-Autobauer Ford beziffert die Belastung durch Importzölle von US-Präsident Donald Trump in Milliardenhöhe. Wie Ford am Dienstag mitteilte, würden die Abgaben auf in die USA importierte Fahrzeuge und Autoteile den bereinigten operativen Gewinn in diesem Jahr um rund 1,5 Milliarden US-Dollar drücken. Aufgrund der Ungewissheit über die weitere Entwicklung wagt der Konzern keine weiteren Prognosen, hieß es weiter. Laut Ford-Finanzchefin Sherry House liegen die Kosten der Zölle für den Konzern bei voraussichtlich 2,5 Milliarden US-Dollar. Ford werde dies aber »mit verschiedenen Maßnahmen« um etwa eine Milliarde »ausgleichen« können. Ford hatte zuletzt mit einer »Rabattaktion« von vorgezogenen Autokäufen in den USA reagiert, sucht nun nach schnellen Wegen, Zulieferungen aus den USA auszubauen und rechnet mit Störungen in globalen Lieferketten. (dpa/jW)