Widerstand gegen Kürzungen bei Lufthansa

Frankfurt am Main. Vor der Lufthansa-Hauptversammlung regt sich Widerstand gegen den Sparkurs von Konzernchef Carsten Spohr. Gewerkschaften haben angekündigt, den Vorstand nicht zu entlasten. Vereinigung Cockpit (VC) wie auch die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) wehren sich gegen die geplante Verlagerung von Flugzeugen und Arbeitsplätzen in neu gegründete Betriebe. »In Kurzform heißt das: Wir sparen am Personal, und wer es billiger macht, bekommt mehr Geschäft«, kritisiert der UFO-Vorsitzende Joachim Vázquez Bürger. (dpa/jW)