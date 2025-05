Hessen: AfD-Politiker von Reisen ausgeschlossen

Wiesbaden. Nach der Einstufung der AfD als »gesichert rechtsextremistisch« hat der hessische Europaminister Manfred Pentz (CDU) zwei Landtagsabgeordnete der Partei von einer Auslandsreise ausgeladen. Er werde zunächst keine AfD-Politiker mehr zu seinen Dienstreisen einladen, erklärte er am Montag. Er könne es internationalen Gesprächspartnern »nicht zumuten, sich mit Vertreterinnen und Vertretern einer gesichert rechtsextremen Partei an den Tisch zu setzen«, teilte Pentz dpa mit. Noch am Montag wollte er nach Belgrad und Zagreb reisen. Die größte Oppositionsfraktion, die AfD, benannte dafür Anna Nguyen und Christian Rohde. Von deren Ausladung wurde die AfD am Sonntag informiert. (dpa/jW)