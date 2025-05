Hanau: Angriff auf Obdachlosen

Hanau. Ein Obdachloser ist am Sonntag abend in der Hanauer Innenstadt von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Montag beobachteten Zeugen, wie der Mann den schlafenden Obdachlosen attackierte. Demnach schlug und trat er den Obdachlosen mehrfach. Als ein Zeuge lautstark auf sich aufmerksam gemacht habe, sei der Mann geflüchtet, so die Polizei. Das 58jährige Opfer wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/jW)