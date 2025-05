Berlin: Mehr Angriffe auf sexuelle Minderheiten

Berlin. Die Zahl der trans- und homophoben Angriffe in Berlin hat einem Bericht des Antigewaltprojekts Maneo zufolge im vergangenen Jahr erneut einen Höchststand erreicht. Die Fachstelle erfasste 2024 insgesamt 738 neue Fälle und Hinweise, wie Maneo in dem am Montag veröffentlichten Jahresbericht für 2024 mitteilte. Das waren acht Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den Delikten handelte es sich vor allem um Körperverletzungen, Nötigungen und Bedrohungen sowie Beleidigungen. Die Initiatoren des Projekts gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. (AFP/jW)