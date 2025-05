Jens Spahn ist Unionsfraktionschef

Berlin. Die Unionsfraktion im Bundestag hat den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit einem Ergebnis von über 90 Prozent als Nachfolger von Friedrich Merz zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Es wurden 197 Stimmen abgegeben. 178 Abgeordnete stimmten mit Ja, 17 mit Nein, zwei Abgeordnete enthielten sich. Insgesamt haben CDU und CSU 208 Abgeordnete im Parlament. Der 44jährige Spahn sitzt seit mehr als 20 Jahren im Bundestag. Zuletzt war er nach der verlorenen Wahl 2021 in der Oppositionszeit der Union einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. In die Kritik geriet der machtbewusste Münsterländer in der Coronapandemie etwa wegen der Anschaffung von überteuerten Schutzmasken. Spahn wurde von CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Merz als Nachfolger im Amt des Fraktionsvorsitzenden vorgeschlagen. (dpa/jW)