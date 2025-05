Gabun: Übergangspräsident als Staatschef vereidigt

Libreville. Drei Wochen nach der Präsidentschaftswahl in Gabun ist General Brice Oligui Nguema als neuer Staatschef vereidigt worden. Vor rund 40.000 Menschen legte er am Sonnabend in einem Stadion nahe der Hauptstadt Libreville den Amtseid ab. An der Zeremonie nahmen auch die Staatschefs von 16 afrikanischen Ländern teil. Oligui hatte im August 2023 den Putsch gegen den langjährigen Staatschef Ali Bongo angeführt und war anschließend zum Übergangspräsidenten ernannt worden. Nach einer 19monatigen Übergangsperiode wurde er dann vor drei Wochen mit fast 95 Prozent der Stimmen zum Präsidenten gewählt – und nun vereidigt. (AFP/jW)