UNO: Hilfe für Geflüchtete versiegt

Genf. Der Wegfall von Mitteln aus den USA und anderen Ländern stürzt die schwächsten Menschen zusätzlich ins Elend. So sieht das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) 17,4 Millionen minderjährige Geflüchtete der Gefahr von Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt, wie es am Freitag in Genf berichtete. Das UNHCR nannte zahlreiche weitere Beispiele über die Folgen des Kahlschlags von geschlossenen Anlaufstellen für Frauen und Kinder im Südsudan bis zu eingestellten Rückkehrhilfen für syrische Kriegsvertriebene. (dpa/jW)