Mexiko: Rache an Expolizeiermittler

Mexiko-Stadt. Er hatte vor einem US-Gericht gegen den Sohn des in Mexiko meistgesuchten Drogenbosses Rubén Oseguera González ausgesagt – nun ist der frühere Ermittler Iván Morales am Mittwoch (Ortszeit) mit seiner Frau im Bundesstaat Morelos erschossen worden, wie die Behörden am darauffolgenden Tag mitteilten. Iván Morales war in dem lateinamerikanischen Land kein Unbekannter. Auf den Tag genau zehn Jahre vor dem Attentat hatte er schon einmal einen Anschlag überlebt. (AFP/jW)