Südkorea: Nächster Interimspräsident im Amt

Seoul. In Südkorea bemüht sich Interimsstaatschef Lee Ju Ho um eine Beruhigung der Lage. »Ich werde mein Bestes geben, um eine stabile Regierungsarbeit sicherzustellen«, sagte er am Freitag vor der Presse. Der bisherige Bildungsminister hatte am Donnerstag als dritter Übergangspräsident in fünf Monaten das Ruder in Seoul übernommen. Südkorea steckt in der Krise, nachdem Präsident Yoon Suk Yeol im Dezember des Amtes enthoben worden war. Er hatte vorübergehend das Kriegsrecht ausgerufen. (Reuters/jW)