Drogenmafia hinter Anschlägen in Frankreich

Paris. Nach einer Anschlagsserie auf Autos französischer Gefängnisbeamter in den vergangenen Wochen hat die Staatsanwaltschaft am Freitag für 21 Verdächtige Untersuchungshaft beantragt. Zu ihnen zählen zwei Minderjährige und sieben Menschen, die bereits wegen anderer Vergehen in Haft sitzen, wie die Justizbehörden am Freitag in Paris mitteilten. Da die Hauptverdächtigen der organisierten Drogenkriminalität angehören, ist die zunächst eingeschaltete Antiterrorstaatsanwaltschaft nicht mehr mit dem Fall befasst. (AFP/jW)