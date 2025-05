Ansarollah im Jemen beschießen Israel

Haifa. Die weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah haben erneut Israel angegriffen. Am Freitag nachmittag heulten in vielen Gegenden im Norden des Landes Sirenen, darunter in der Küstenstadt Haifa. Bereits am frühen Morgen hatten die Ansarollah eine Rakete Richtung Israel abgefeuert. Nach Armeeangaben wurde sie abgefangen, noch ehe sie auf israelisches Gebiet drang. Seitdem Israel den Krieg im Gazastreifen am 18. März wiederaufgenommen hat, schießt die jemenitische Organisation aus Solidarität mit den Palästinensern wieder regelmäßig Raketen Richtung Israel. (dpa/jW)