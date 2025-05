Tödliches Attentat auf Abgeordneten in Kenia

Nairobi. Der kenianische Oppositionspolitiker Charles Were wurde am Mittwoch in der Hauptstadt Nairobi erschossen, wie der Sender Africa News am Donnerstag berichtete. Die Polizei bezeichnete den Vorfall als »gezieltes und vorsätzliches« Verbrechen. Der Abgeordnete wurde 2022 wiedergewählt, um die Partei Orange Democratic Movement (ODM) zu vertreten. Oppositionsführer Raila Odinga bezeichnete Were als »tapferen Sohn der Erde«. Odinga war Präsident William Rutos wichtigster Herausforderer bei den Parlamentswahlen 2022. Im März dieses Jahres unterzeichneten die beiden Politiker jedoch einen politischen Pakt. (jW)