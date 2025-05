Rumänien wählt neuen Präsidenten

Bukarest. Mehr als fünf Monate nach der annullierten Präsidentenwahl im November sind die Menschen in Rumänien erneut zur Stimmabgabe aufgerufen. Bei der ersten Wahlrunde am Sonntag gilt der nationalistische Kandidat George Simion als Favorit. Der überraschende Sieger des vergangenen Urnengangs, der rechte NATO-Kritiker Călin Georgescu, wurde wegen angeblicher russischer Einmischung von der Wahl ausgeschlossen. Die Stichwahl findet am 18. Mai statt. Jüngsten Umfragen zufolge haben der EU-freundliche Crin Antonescu und der liberale Nicușor Dan die besten Chancen, ebenfalls in die Stichwahl einzuziehen. (AFP/jW)